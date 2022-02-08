Эксперты: США пытаются навязать свой СПГ Европе, но она не откажется от российского газа

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. США пытаются использовать обострение ситуации вокруг Украины для продвижения своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, но европейцы откажутся от российского газа только в самом крайнем случае. Такое мнение выразили во вторник опрошенные ТАСС эксперты.

В частности, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев напомнил о том, что прошлые попытки Вашингтона остановить строительство "Северного потока - 2" и изменить предпочтения европейцев в пользу менее выгодного для них американского газа оказались безуспешными. До тех пор, пока на Украине не произошло ничего драматичного, страны Европы не станут действовать в угоду США в этом вопросе, считает эксперт.

"Действительно, то, что происходит вокруг Украины вновь, дает козыри в руки американской администрации и американских поставщиков газа в их попытках отвоевать европейских рынок у России, - сказал собеседник агентства. - Сейчас, пользуясь случаем, американцы вновь пытаются перехватить инициативу, но, насколько я понимаю, после встречи президента США Джо Байдена с тем же канцлером ФРГ Олафом Шольцем они не получили никакого внятного ответа на этот счет. Да, конечно, немцы и европейцы в целом говорят, что в случае чего, конечно, обратятся к США, но пока "в случае чего" не наступило, они будут думать дальше".

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба "Валдай" Алексей Гривач также отметил, что европейцы не склонны по-настоящему рассматривать американскую альтернативу газу из РФ. "В краткосрочной перспективе потенциал американского СПГ и СПГ в целом почти исчерпан. Так как не хватает и источников поставок, и инфраструктура по приему работает близко к максимуму. Что касается проблем европейского рынка, то главная из них - это цены, которые делают их промышленность абсолютно неконкурентоспособной, а социальную ситуацию взрывоопасной. Если европейцы хотят преодолеть этот кризис, то это можно сделать только с опорой на российский газ и на развитие энергетических связей с Россией. Остальные варианты долгие, затратные и опасные", - указал аналитик.

По его словам, США активизировали свои попытки заполучить большую долю европейского рынка в нынешней ситуации с ценами на газ и напряженностью вокруг Украины. В этой связи Европа находится в заложниках сложившихся обстоятельств и вынуждена на словах поддерживать менее выгодную для них диверсификацию источников сырья. "Хотя, несомненно, в ЕС есть силы, которые заинтересованы в газовом кризисе, чтобы продвинуть буксующую зеленую повестку", - добавил Гривач.

Оба эксперта согласились в том, что в интересах европейских государств, в частности Германии, как можно скорее сертифицировать российский газопровод "Северный поток - 2", но США пытаются всячески отвадить своих союзников от этого. "С точки зрения национальных интересов Германии, да и Европы в целом, сертифицировать нужно и нужно это сделать как можно быстрее, так как это ключ к энергетической безопасности и нормализации рынка. Но также очевидно, что на них сильно давят разные заклятые друзья, поскольку это противоречит уже их собственным интересам. Вы представляете, какие бешенные деньги делают те, кто покупает газ по $200-300 и затем перепродает его по $1000 и более? Это же клондайк, Эльдорадо, как говорил киногерой. Сотни процентов сверхприбыли", - заключил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

Заявление США и ЕС по газу

В итоговом заявлении, принятом на заседании Совета США - ЕС по энергетике в понедельник, стороны выразили намерение работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины. В нем также подчеркивается, что Вашингтон и Брюссель подтвердили приверженность совместной работе на упреждение, чтобы заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов Европе.