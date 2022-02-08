В Госдуме попросили Минсельхоз увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") просит Минсельхоз увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.

"Мы просим Минсельхоз и правительство РФ оперативно реагировать за запросы сельхозпроизводителей и увеличить лимиты субсидий на льготные кредиты на 2022 год. С сохранением прежней ставки в 5%, по нашим оценкам, объем кредитов должен составлять минимум 15 млрд рублей, а возможно и 20 млрд рублей. Мы обеспокоены ситуацией, связанной с льготным кредитованием в преддверии весенне-полевых работ, уже скоро работы начнутся в южных регионах, и нам необходимо предусмотреть соответствующее достойное финансирование. Следует учитывать также рост себестоимости затрат на весенне-полевые работы и введение экспортных таможенных пошлин", - отмечает депутат.

Как сообщают СМИ, банки начали отказывать аграриям в предоставлении новых льготных краткосрочных кредитов. Такое финансирование привлекается на срок до года, максимальная ставка по ним составляет 5%. Лимит субсидий на новые кредиты на 2022 год установлен на уровне 2 млрд рублей, говорится в плане льготного кредитования на сайте Минсельхоза.