Польша применит юридические методы, чтобы избежать штрафа ЕК из-за шахты "Туров"

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Польша будет использовать юридические методы, чтобы избежать штрафа, наложенного на нее Еврокомиссией за несогласие закрыть угольную шахту "Туров" на границе с Чехией. Об этом во вторник сообщил агентству PAP представитель польского правительства Петр Мюллер.

"Польша будет использовать возможные юридические методы, чтобы избежать этих планов Еврокомиссии, - сказал он. - Тем более что была достигнута договоренность между правительствами Польши и Чехии".

"Польша с самого начала подчеркивала, что принятые Европейским судом юстиции в Люксембурге решения не имеют юридических и фактических оснований. Они выходят за пределы законодательства ЕС, а также нарушают гарантии энергетической безопасности", - сказал Мюллер. Какие конкретно юридические меры собирается принять Польша, он не сообщил.

Ранее во вторник было объявлено о решении ЕК вычесть сумму штрафов, наложенных на республику, из средств, поступающих в Польшу из бюджета Евросоюза.

После достижения договоренности о шахте "Туров" Польша выплатила Чехии €45 млн, и чешский иск в суд ЕС был отозван.

Ситуация вокруг шахты

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).