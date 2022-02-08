Подконтрольный "Уралхиму" "Химактивинвест" выиграл торги по 38,7% акций "Тольяттиазота"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Химактивинвест", связанный с "Уралхимом" Дмитрия Мазепина, выиграл торги по 38,7% акций "Тольяттиазота", говорится в протоколе торгов.

Компания предложила 31,5 млрд рублей при стартовой цене 31,17 млрд рублей.

Также в торгах принимала участие компания "Актум".

Аукцион проводился в рамках банкротства бизнесмена Сергея Махлая. В ноябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Химактивинвеста" о приобретении 83,731% голосующих акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющимися акциями "Тольяттиазота" "Химактивинвест", связанный с "Уралхимом", сможет консолидировать 93,723% компании. Также ФАС удовлетворила ходатайство пермского ООО "Актум" о покупке 93,735% акций "Тольяттиазота".

В конце ноября 2021 года "Уралхим" на внеочередном собрании акционеров "Тольяттиазота" получил контроль над советом директоров компании и сменил ее главу на своего представителя. "Уралхим" - миноритарный акционер "Тольяттиазота" с долей 9,97%.

27 ноября стало известно о задержании и.о. генерального директора "Тольяттиазота" Андрея Бобкова сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области. До своего задержания Бобков направил в ФСБ, СК РФ и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОН и Росгвардии. По мнению Бобкова, эти действия были направлены на "рейдерский захват" со стороны "Уралхима", с которым "Тольяттиазот" находится в многолетнем конфликте.

"Уралхим" стал акционером "Тольяттиазота" в 2008 году. "Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида.