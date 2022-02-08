Болгария предложила Сербии создать общий газовый рынок

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Болгария предложила Сербии, покупающей у России газ на исключительных условиях, создать общий газовый рынок. Такое предложение огласил во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков на пресс-конференции со своей сербской коллегой Аной Брнабич в Белграде.

"Важно иметь стабильность и независимость в энергетической сфере, чтобы вместе, всем регионом, вести переговоры по ценам. Болгария намерена купить 3 млрд куб. м газа, Сербия - 6 млрд, Северная Македония - 2 млрд, мы можем вместе торговать и покупать, иметь общий рынок с максимальной диферсификацией", - заявил Петков.

Брнабич назвала предложение "исключительно важным" и предложила расширить его: "Что касается общего газового рынка, то я думаю, что это исключительно важная инициатива. Но я бы шла дальше и говорила об общем энергетическом рынке. Это дало бы большие конкурентные преимущества нашей экономике".

"Мы живем во время невиданного скачка цен на энергетические продукты, - заявила Брнабич. - Этот кризис быстро не пройдет, а цены никогда больше не вернутся на прежний уровень. Со строительством "Балканского потока" Сербия стала страной-транзитером газа, если бы мы не вложили в проект 1,5 млрд евро, у нас бы сейчас не было тепла в домах. С другой стороны, с 2015 года мы работаем над планированием создания интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы диверсифицировать источники энергии <...>, это даст нам возможность получить сжиженный газ из Греции, Азербайджана, потенциально с Кипра и из других источников, это даст нам надежность и ценовую конкурентность".

Собеседники также обсуждали возможность сотрудничества в строительстве газохранилищ и в проектах атомной энергетики.

25 ноября в результате переговоров президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.