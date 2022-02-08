Власти региона намерены на 12% нарастить пассажиропоток аэропорта Белгорода в 2022 году

БЕЛГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Белгорода в этом году должен достигнуть 650 тыс. человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В этом году нашей целью должно быть увеличение авиапассажиропотока до 650 тыс. Также рассмотрим новое для себя направление - Астрахань", - сказал Гладков на встрече с министром автомобильных дорог и транспорта области Сергеем Евтушенко. В 2021 году аэропорт Белгорода обслужил более 582 тыс. пассажиров по 24 направлениям.

Как отметил в ходе встречи Евтушенко, сейчас из Белгорода уже начались субсидированные полеты в Ростов-на-Дону, также стартовала полетная программа в Самару, сохранены рейсы в Казань, Екатеринбург и Минводы. По спецтарифу можно будет улететь в Нижний Новгород и Мурманск. "На данный момент из белгородского аэропорта рассматриваются рейсы по направлениям - Сочи, Волгоград и Калининград", - сообщил Евтушенко.

Международный аэропорт Белгород (входит в группу "Новапорт Холдинг") обслуживает в основном региональные рейсы, а также допущен к выполнению международных чартерных. В минувшем году из Белгорода можно было улететь в Ереван, Душанбе, Куляб, Худжанд, Ош, Бишкек, Каир и Ларнака.