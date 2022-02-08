В ДНР и ЛНР временно запретили импорт табачного сырья

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Единый экономический совет (ЕЭС) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение временно запретить импорт табачного сырья и отходов. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Временно запретить ввоз табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из Российской Федерации, а также из третьих стран", - говорится в решении ЕЭС.

Решение подписано 8 февраля членами экономического совета - главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Оно вступило в силу со дня опубликования во вторник.

В начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Первым шагом в этом направлении стало подписание договора о единой таможне с последующим упразднением таможенных постов на границе между ДНР и ЛНР. Власти республик также приняли программы социально-экономического развития республик Донбасса на 2022-2024 годы. 22 сентября парламенты двух республик ратифицировали договор.