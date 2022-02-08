Путин призвал заранее думать о кадрах для новых отраслей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Программы подготовки кадров для новых, только появляющихся секторов экономики нужно запускать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по науке и образованию.

"Речь сейчас идет не просто о разработке отдельных уникальных решений, - заметил он, говоря о запуске инновационных проектов. - Задача заключается в том, чтобы сформировать в нашей стране принципиально новые направления, а в известном смысле даже, может быть, и отрасли".

При этом, по мнению Путина, уже сейчас "необходимо подумать о том, чтобы на опережение запустить программы подготовки научных, инженерных, рабочих кадров для создаваемых секторов экономики".

В целом же, как считает глава государства, нужно создать собственное передовое оборудование и средства производства, а также наладить их выпуск. Это чрезвычайно важно, чтобы повысить уровень технологической независимости России, пояснил Путин. Кроме того, продолжил он, необходимо провести технологическую модернизацию существующих предприятий, лабораторий и возвести новые, развернуть исследовательские проекты, в том числе с участием соотечественников и зарубежных ученых мирового уровня.

"Результаты такой работы, конечно, напрямую будут зависеть от того, насколько эффективными, слаженными будут механизмы реализации и действия участников важнейших инновационных проектов государственного значения", - указал президент.

Координация работы

Глава государства отметил, что по многим направлениям уже предусмотрены финансирование и работа в целом, и призвал интегрировать эти механизмы. Путин также напомнил, что год назад были приняты знаковые решения для поддержки инноваций, в том числе расширены полномочия Совета по науке и образованию и правительства РФ по управлению научно-технологическим развитием.

"Смысл этих решений - в том, чтобы обеспечить единую координацию, четкое распределение ответственности между министерствами и ведомствами, научными центрами, вузами, государственными и частными компаниями. Организовать всю эту работу в рамках технологических контуров - от научного исследования до получения конкретного продукта и масштабирования его производства", - объяснил президент.

Он поручил правительству "именно в такой жесткой управленческой логике разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения", учтя при этом все прозвучавшие предложения.