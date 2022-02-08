На Ставрополье экспорт муки в 2021 году вырос на 24%

ПЯТИГОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Экспорт муки в Ставропольском крае в 2021 году вырос почти на четверть, до 36 тыс. тонн. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На Ставрополье в сравнении с 2020 годом экспорт муки в 2021 году вырос на 24% и составил более 36 тыс. тонн на общую сумму $10,2 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году были открыты новые рынки по экспорту муки - это Китай, Афганистан, Ирак, Киргизия. Всего из региона мука экспортируется в 19 стран мира. Основные покупатели ставропольской муки - Армения, Грузия, Туркмения.

"Открытый в 2021 году рынок восточной Африки продолжает активно сотрудничать со Ставропольем по экспорту муки. В регионе с каждым годом увеличивается количество экспортной продукции. Это стало возможным в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого приводятся в сообщении.