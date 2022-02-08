"РЖД логистика" планирует запуск еженедельного агроэкспресса из Ирана

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "РЖД логистика" в ближайшее время планирует осуществлять еженедельную отправку агроэкспресса из Ирана с продукцией АПК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В ближайшее время из Ирана "РЖД логистика" начнет осуществлять отправку контейнерного поезда с продукцией АПК еженедельно. В перспективе экспортно-импортные перевозки аграрной продукции на других маршрутах МТК (международного транспортного коридора - прим. ТАСС) "Север - Юг" также станут регулярными", - сообщили в компании.

Как отметили в пресс-службе компании, "РЖД логистика" уже организовала тестовую перевозку груза из Ирана в Москву в рамках проекта "Агроэкспресс". Пилотная отправка пищевой продукции из Ирана реализована по международному транспортному коридору "Север - Юг".

В рамках реализации тестовой доставки "РЖД логистика" отвечает за организацию движения груза по сети российских железных дорог, оплату тарифа по территории Российской Федерации, а также транзитное и таможенное оформление.

Ранее власти Ирана и России пришли к соглашению о формировании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. По словам замминистра сельского хозяйства республики Мохаммада Мехди Боруманди, совместное заседание двух стран может пройти в апреле - мае, и оба государства ожидают положительных изменений в области экспорта сельскохозяйственной продукции и соответствующих технологий.

28 января торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в интервью ТАСС сообщил, что торговый оборот двух государств составил около $4 млрд по итогам 2021 года, что является рекордно высоким показателем. По его словам, доля сельскохозяйственной продукции в торговле стран достигает почти 80%.