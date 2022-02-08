Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 2,33-3,04%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в зоне положительных значений. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 2,33% - до 3551,65 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 3,04%, до 1489,65 пункта. Доллар по состоянию на 18:49 мск снизился на 0,33%, - до 75,14 рубля, евро - на 0,49%, до 85,78 рубля.

"Умеренный позитив пришел со стороны прошедших переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Заявления лидеров по итогам встречи указали на снижение рисков эскалации. Общерыночный фон при этом был нейтральным. Цены на нефть хоть и потеряли уверенность в последние дни, удерживаются выше $90 за баррель", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При сохранении текущих условий умеренные покупки в середине недели могут продолжиться, считает эксперт.

Из важной статистики среды Бахтин отметил данные по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также индекс потребительских цен за январь, декабрьские объемы розничных продаж и уровень безработицы в России. В рамках сезона отчетностей среди крупных компаний результаты за четвертый квартал 2021 года объявят Walt Disney, CVS Health Corp, Uber Tech и другие.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 9 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3460-3590, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76 рублей.