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Моор сообщил, что промышленный технопарк в Тюмени позволит создать 2 тыс. рабочих мест

По словам губернатора, этот фактор будет иметь большое значение для развития региона

ТАСС, 8 февраля. Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени (Тюменская область) позволит дополнительно обеспечить регион 2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории, сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2 000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории. При поддержке Министерства экономического развития и при помощи средства инфраструктурного бюджетного кредита этот проект мы реализуем в максимально короткие сроки", - приводит слова Моора пресс-служба Минэка.

В свою очередь Решетников сообщил, что для таких регионов как Тюменская область создание производственной инфраструктуры - это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. "Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков", - отметил он.

Ранее Тюменской области были одобрены 6,5 млрд рублей в рамках выделенного лимита инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти средства будут направлены регионом на строительство четырех объектов, в том числе на автомобильные развязки и дорогу в Тюмени, а также строительство новой школы.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичТюменская областьМоор, Александр Викторович
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