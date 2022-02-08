Моор сообщил, что промышленный технопарк в Тюмени позволит создать 2 тыс. рабочих мест

ТАСС, 8 февраля. Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени (Тюменская область) позволит дополнительно обеспечить регион 2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории, сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2 000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории. При поддержке Министерства экономического развития и при помощи средства инфраструктурного бюджетного кредита этот проект мы реализуем в максимально короткие сроки", - приводит слова Моора пресс-служба Минэка.

В свою очередь Решетников сообщил, что для таких регионов как Тюменская область создание производственной инфраструктуры - это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. "Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков", - отметил он.

Ранее Тюменской области были одобрены 6,5 млрд рублей в рамках выделенного лимита инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти средства будут направлены регионом на строительство четырех объектов, в том числе на автомобильные развязки и дорогу в Тюмени, а также строительство новой школы.