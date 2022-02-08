Эксперт: "Северный поток - 2" обеспечит лидерство ФРГ в Европе, Шольцу важно сберечь его

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" обеспечит лидерство Германии в европейской экономике на десятилетия вперед, канцлеру Германии Олафу Шольцу важно его сохранить. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Эксперт обратил внимание на прошедшую в понедельник совместную пресс-конференцию Шольца с президентом США Джо Байденом по итогам их переговоров в Вашингтоне. На вопрос журналистов о судьбе "Северного потока - 2" американский лидер однозначно заявил, что газопровода "не будет", если Украина подвергнется внешней агрессии. Шольц в свою очередь лишь пообещал, что Берлин поддержит союзников в вопросе санкций против Москвы. Ряд американских СМИ увидел в этом определенную осторожность Германии, не отвечающую единой западной позиции вокруг украинского вопроса. Бордачев пояснил, чем обусловлена такая аккуратность формулировок канцлера.

"Риторика Германии основана на том, что запуск "Северного потока - 2" обеспечит лидерство Германии в европейской экономике на десятилетия вперед. Здесь правительство Германии имеет дело с самой высокой ставкой в отношении своего будущего в Европейском союзе, да и в мире в целом, потому что лидерство в Европе обеспечивает Германии позиции в мировом масштабе, а для ФРГ - это слишком весомо, - отметил он. - Это самый важный вопрос сейчас, и мы помним, что [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, несмотря на все политические сложности, довела строительство "Северного потока - 2" до завершения, и миссией Шольца является не допустить срыва этого проекта и все-таки его запустить".

По словам Бордачева, только прямое противостояние России с Западом могло бы вызвать отказ от соответствующих планов. Но Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерений к такой конфронтации и на различных площадках инициировала всеобъемлющие диалоги по гарантиям безопасности. В этой связи, по мнению эксперта, расклад, при котором Германия "не будет выступать против каких-либо решений", которые могут заблокировать "Северный поток - 2", остается маловероятным.

Собеседник агентства отметил, что такие тенденции вызывают паническую реакцию в Киеве. "Они видят, что за спиной Украины идут переговоры между самыми могущественными державами мира в западном полушарии - Россией, США, Германией, Францией. И украинские власти боятся, что их ставки окажутся слишком незначительными с учетом масштаба проблем, которые решают великие державы. И отсюда вся эта суета, перенос встреч с учетом того, что Зеленский ожидал больших результатов от переговоров [президента США Джо] Байдена с Шольцем и [президента Франции Эмманюэля Макрона] с президентом России [Владимиром Путиным]", - продолжил Бордачев, напомнив об отказе президента Украины Владимира Зеленского провести намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Здесь украинская власть как маленький зверек, который бегает между гигантами и пытается что-то для себя выторговать на будущее, - резюмировал он. - Киев и Берлин - это несопоставимые величины. Киев не может оказывать на Берлин давление, Киев может <...> демонстрировать свою обиду и огорчение. Для Германии в принципе любые заявления и действия украинских властей безразличны в сравнении с масштабом задач, которые решает Берлин".

О "Северном потоке - 2"

Власти Украины называют проект "Северный поток - 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу, обвиняя РФ в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". При этом российская сторона всегда подчеркивала, что этот проект является коммерческим, реализуется совместно с европейскими партнерами и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. 29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами.