Кабмин внес в Думу законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о применении пониженных тарифов страховых взносов для российских организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов после 1 января 2022 года. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Как указывают авторы инициативы, законопроект подготовлен в целях исполнения поручений президента РФ по итогам Восточного экономического форума 2021 года. Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах с 2022 года. Внесенный во вторник законопроект предлагает дополнить корреспондирующими поправками закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". "В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов участниками будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 процента", - указывается в пояснительной записке к документу. При этом тариф на пенсионное страхование для таких компаний будет составлять 6%.

Как указывают авторы инициативы в сопроводительных документах к проекту, нововведение потребует увеличения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда РФ на компенсацию выпадающих доходов. При этом рассчитать объем соответствующих затрат сегодня "не представляется возможным ввиду того, что такая льгота планируется к предоставлению только вновь зарегистрированным с 1 января 2022 г. на территории Курильских островов организациям", указывают в кабмине.

В январе Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Документ предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов.