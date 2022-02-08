Хинштейн заявил, что комитет Думы не планирует ограничивать число sim-карт для россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не планирует инициировать введение ограничений на количество sim-карт для российских пользователей. Об этом во вторник заявил глава комитета Александр Хинштейн.

"IT-комитет Госдумы не планировал и не планирует ограничивать количество sim-карт российских пользователей. Обращение по этому вопросу моего коллеги Олега Матвейчева в Минцифры не является законодательной инициативой", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что проблема оформления sim-карт по подложным документам существует, однако в первую очередь связана "с недобросовестностью операторов связи и их дилеров, но никак не самих абонентов". "Не случайно ранее мы ужесточили требования к так называемым "корпоративным" sim-картам. Бороться надо с причинами проблемы, а не с ее последствиями", - написал он.

Ранее Минцифры России сообщило, что считает нецелесообразным ограничивать число sim-карт до трех на одно физическое лицо.

Ранее RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Олега Матвейчева главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву сообщил о предложении депутата ограничить до трех число sim-карт, которые может оформить один человек. По словам Матвейчева, в СМИ периодически возникают сообщения о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют sim-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В итоге мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.​​​​​