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Кабмин РФ выделит 5,9 млрд рублей на научные решения по экоразвитию и изменению климата

В результате будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга "черного углерода" в воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанными рисками

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 года. На нее из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей на ближайшие три года, сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучения климата и механизмов адаптации к его изменениям. Реализация программы придаст стимул развитию научных и образовательных центров, объектов инфраструктуры для исследований и разработок. Она будет содействовать появлению изобретений, претендующих на получение международных патентов, и наукоемких технологий с подтвержденными результатами в сфере экологического развития", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

В фокусе внимания программы - проблема парниковых газов, устойчивое социально-экономическое развитие страны с учетом низкого уровня выбросов. Предусматривается, что будут выработаны технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, а также меры по уменьшению их воздействия на окружающую среду.

В результате будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга "черного углерода" в воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанными рисками. Предстоит также разработать собственные и апробировать мировые методики определения эффективных низкоуглеродных технологий, а также технологий поглощения парниковых газов. Программа нацелена и на создание технологий по увеличению поглощающей способности лесных и болотных экологических систем.

"Россия получит собственную научную и методическую базу, которая позволит не только лучше понимать происходящие изменения окружающей среды и предвидеть возможные для экономики регионов и их жителей риски, но и эффективно их снижать. Кроме того, наработанные методики позволят объективно оценивать ситуацию и проводить взвешенную национальную политику в контексте мировой борьбы с углеродными выбросами", - добавила Абрамченко.

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