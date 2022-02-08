Промышленное производство за год выросло в Подмосковье на 17%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. На 17% выросло промышленное производство в Московской области в 2021 году. Наибольший рост зафиксирован на предприятиях, выпускающих готовые металлические изделия, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В декабре промпроизводство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%. Наибольший рост продемонстрировали предприятия, выпускающие готовые металлические изделия - этот сектор вырос более чем на 53%. В сфере производства мебели рост превысил 32%, производство изделий из кожи в регионе за прошлый год выросло на 31%", - приводятся в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что значительный вклад в производственный рост региона вносят новые промышленные предприятия. Так, на протяжении последних лет в регионе запускается более 400 новых объектов ежегодно. В прошлом году в Московской области было реализовано порядка 450 крупных инвестиционных проектов, большая часть из которых относится к обрабатывающей промышленности.

"Показательно, что рост промпроизводства в Подмосковье происходит за счет обрабатывающих производств - в этой категории годовой рост зафиксирован на уровне 18,2%. Таким образом, мы видим, что в регионе активно развиваются предприятия, выпускающие продукцию с высокой или максимальной добавленной стоимостью", - добавила Зиновьева.