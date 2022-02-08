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Боррель: ЕС не верит, что РФ может полностью отрезать поставки газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа, но не исключает их сокращения в случае введения санкций против Москвы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром", - сказал он.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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