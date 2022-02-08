Кабмин утвердил концепцию оборота криптовалют в РФ. Он будет жестко регулироваться

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Надзор за рынком цифровых валют в России, согласно документу, могут осуществлять Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры, Генпрокуратура и ЦБ.
"Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".
"Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала", - подчеркнули в правительстве РФ. Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка "по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами", добавили в пресс-службе.
Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности". В кабмине отметили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.
Положения концепции
Полное отсутствие регулирования криптовалют, равно как и установление запрета приведет к росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, следует из концепции. "Полное отсутствие регулирования данной отрасли (цифровой валюты (криптовалюты) - прим. ТАСС), равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах демонстрирует устойчивую динамику роста от года к году", - указано в документе.
"Установление правил оборота криптовалют и мер контроля позволят минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях, поскольку полный запрет сегмента операций, связанных с их оборотом невозможен", - также говорится в концепции.
Из нее следует, что банк с универсальной лицензией сможет выступать организатором системы обмена цифровых валют. "Банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, предоставлять электронные средства платежа, в том числе корпоративные электронные средства платежа (определяются правила выдачи, продления и отзыва лицензий, формируется список нарушений, в соответствии с которым лицензия может быть приостановлена, отозвана или ликвидирована)", - говорится в требованиях к организатору системы обмена цифровых валют.
Документ также подразумевает разделение физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов для работы с ними. "Подразумевается разделение клиентов - физических лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов для целей совершения операций с цифровыми валютами через прохождение тестирования в системе организатора системы обмена цифровых валют с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалифицированных инвесторов", - указано в концепции.
"Формирование легального рынка также обеспечит возможность защиты прав физических и юридических лиц, контроля операций за счет их проведения с соблюдением требований ПОД/ФТ и будет способствовать появлению новых участников экономической деятельности, уплачивающих налоги и страховые взносы, что соответственно приведет к увеличению доходов бюджета", - отмечается в документе. Покупка и продажа цифровых валют, согласно концепции, возможна на иностранной бирже. К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории РФ. Покупка или продажа цифровой валюты потребует идентификации. Физлицу или юрлицу также необходимо "открыть (уже иметь) счет (электронный кошелек) у организатора системы обмена цифровых валют; пройти идентификацию и открыть у оператора обмена цифровых валют криптовалютный кошелек, привязанный к счету (электронному) кошельку клиента в информационной системе организатора системы обмена цифровых валют".
"Прозрачный блокчейн"
В концепции говорится о сервисе "Прозрачный блокчейн", который позволит создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
"Сервис "Прозрачный блокчейн" позволяет: определять параметры "нормальных", подозрительных и высокорисковых транзакций; прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов; создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма; создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности", - указано в документе.
Дискуссия о криптовалютах в России
21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.
Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.
Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.