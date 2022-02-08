Кабмин утвердил концепцию оборота криптовалют в РФ. Он будет жестко регулироваться

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Надзор за рынком цифровых валют в России, согласно документу, могут осуществлять Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры, Генпрокуратура и ЦБ.

От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

"Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".

"Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала", - подчеркнули в правительстве РФ. Кроме того, предполагается введение обязанности для участников рынка "по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами", добавили в пресс-службе.

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности". В кабмине отметили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

Положения концепции

Полное отсутствие регулирования криптовалют, равно как и установление запрета приведет к росту доли теневой экономики и случаев мошенничества, следует из концепции. "Полное отсутствие регулирования данной отрасли (цифровой валюты (криптовалюты) - прим. ТАСС), равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах демонстрирует устойчивую динамику роста от года к году", - указано в документе.

"Установление правил оборота криптовалют и мер контроля позволят минимизировать угрозу стабильности финансовой системе и снизить использование криптовалют в противоправных целях, поскольку полный запрет сегмента операций, связанных с их оборотом невозможен", - также говорится в концепции.