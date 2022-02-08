Ковальчук: переход к новой энергетике возможен на основе отечественных технологий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переход России к новой энергетике, обусловленный необходимостью решать экологические проблемы, возможен на основе отечественных технологий. Об этом сообщил во вторник президент ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, которое проходило в режиме видеоконференции.

"Необходимо реализовывать важнейшие инновационные проекты государственного значения в сфере энергетики. Цель такого проекта - обеспечить плавный постепенный переход к новой энергетике полного жизненного цикла на наукоемких решениях и технологиях, я подчеркну - отечественных. И у нас все для этого есть", - сказал Ковальчук.

Он отметил ключевое значение научной составляющей в создании новой энергетики и предложил создать два руководящих органа проекта. "Один - это коллегиальный орган, который будет осуществлять общий контроль и управление проектом. И второй - это научный координатор для обеспечения общего научного руководства. Такая практика себя оправдала при реализации всем хорошо известных научно-технических проектов национального масштаба, таких как атомный, космический и другие. <…> Курчатовский институт готов, если будет принято такое решение, взять на себя функции научного координатора нового проекта",- сказал Ковальчук.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" считает, что в этой сфере перед страной стоит двуединая задача - с одной стороны, не попасть "в чужую колею, которая ведет в ложном направлении", а, с другой, не оказаться на обочине технологического развития. Поэтому необходим строгий научный анализ ситуации и собственная энергетическая повестка. "Важно, чтобы в основе этой повестки лежало представление об энергетике как о единой энергетической системе полного жизненного цикла - создание, генерация, применение, хранение, транспортировка и утилизация", - подчеркнул Ковальчук.

Он напомнил, что в российском энергобалансе доля низкоуглеродных источников составляет 86%, из которых 45% - газовая генерация, 41% - атомная и гидрогенерация. Что касается возобновляемых источников энергии, сказал он, то "каждая из этих технологий имеет малую мощность и малый углеродный след, о котором сегодня говорят, но только при генерации - этот углеродный след становится весьма большим на полном жизненном цикле". По данным МАГАТЭ, энергоэффективность атомных станций более чем в два раза выше гидрогенерации и почти на порядок превосходит солнечную энергетику. Углеродный след атомных станций вдвое меньше, чем у гидростанций и в восемь раз ниже углеродного следа солнечной энергетики при рассмотрении полного цикла, сказал он.

Глава "Курчатовского института" при этом отметил эффективность локального, в зависимости от местных природных условий, применения возобновляемых источников энергии в России.