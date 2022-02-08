МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк первым из российских компаний присоединился к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now. Банк будет измерять, сокращать и ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Совкомбанк присоединился к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now, чтобы повысить прозрачность своей нефинансовой отчетности и поддержать экологические цели. Как первый российский банк, подписавший обязательство, Совкомбанк будет измерять, сокращать и ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов", - указано в сообщении.

По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, организация активно участвует в инициативах, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике, в том числе чтобы поощрить действия клиентов в достижении их ESG целей. В своем "Отчете об устойчивом развитии за 2020 год" банк установил новые цели в области устойчивого развития, в том числе достижение нулевых выбросов парниковых газов от собственной деятельности к 2030 году и от операционных и сопутствующих выбросов к 2055 году.

Отмечается, что присоединившись в декабре 2021 года к Net-Zero Banking Alliance (NZBA), Совкомбанк объявил о стремлении достичь показателя нулевых выбросов парниковых газов, связанных с операционной и финансовой деятельностью, уже к 2050 году.

Инициатива Climate Neutral Now создана Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) в качестве инструмента повышения осведомленности, укрепления совместных усилий по сокращению углеродного следа. Инициатива является инструментом, способствующим оценке углеродного следа и целям Парижского соглашения - достижению климатически нейтрального (net-zero) мира к 2050 году.