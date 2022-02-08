В Сербии началось серийное производство беспилотников

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Серийное производство беспилотников запущено в Сербии компанией Pink Media Group. Об этом во вторник в своем Instagram сообщил владелец компании Желько Митрович.

"Началось серийное производство наших дронов IKA 20. Первая эскадрилья дронов, каждый длиной 2 м и грузоподъемностью 20 кг, произведенных в [центре исследования и разработки Pink Media Group] PR-DC, улетела сегодня в Абу-Даби," - написал Митрович под фотографией ряда беспилотников.

PR-DC примет участие в крупной ярмарке беспилотных систем и тренажеров UMEX 2022, которая пройдет в Абу-Даби с 20 по 22 февраля.

Ранее Сербия закупала у Китая беспилотники, способные нести как ракетное вооружение, так и бомбы. Президент страны Александар Вучич говорил, что сербские инженеры надеются получить у китайских коллег технологию беспилотных летательных аппаратов для усовершенствования собственных образцов.