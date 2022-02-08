Британский суд одобрил уменьшение уставного капитала Evraz в рамках выделения "Распадской"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Англии и Уэльса одобрил уменьшение уставного капитала горно-металлургической компании Evraz в рамках выделения производителя угля "Распадская". Об этом говорится в пресс-релизе сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже.

Таким образом, было получено последнее одобрение, требовавшееся для того, чтобы "Распадская" стала независимой компанией. Одобрение суда требовалось, так как Evraz зарегистрирован в Великобритании.

"В продолжение объявления компании 15 декабря 2021 года касательно потенциального выделения ее угольных активов, консолидированных в ПАО "Распадская", компания сегодня объявляет, что уменьшение уставного капитала было подтверждено Высоким судом Англии и Уэльса", - говорится в пресс-релизе.

15 декабря Evraz сообщал, что совет директоров компании одобрил выделение "Распадской". В январе 2022 года за выделение проголосовали акционеры сталелитейщика.

Техника выделения

Evraz планирует выделить "Распадскую", распределив ее акции в виде дивидендов между своими акционерами. Сталелитейщик владеет примерно 90,9% обыкновенных акций производителя угля.

При этом Evraz сообщал в декабре, что у него "нет достаточных распределяемых резервов для выплаты дивидендов в рамках выделения угольного бизнеса и, следовательно, для осуществления выделения".

Поэтому совет директоров сталелитейщика предложил "капитализировать сумму в размере $8,2 млрд, в настоящее время находящуюся в составе прибылей и убытков компании, путем выпуска бонусных акций и аннулирования этих акций вскоре после этого путем уменьшения капитала, что позволит создать достаточные распределяемые резервы для проведения процедуры выделения". В январе акционеры Evraz одобрили это предложение, в начале февраля компания сообщила, что бонусные акции на соответствующую сумму были выпущены.

Акции или деньги

Планируется, что акционеры Evraz получат права на 0,4255477880 акции "Распадской" на каждую акцию сталелитейщика, которой они будут владеть по состоянию на 18:00 GMT (среднее время по Гринвичу - прим. ТАСС) 15 февраля. Также для акционеров Evraz предусмотрена возможность продажи акций угольной компании через выбранного сталелитейщиком агента.

Ожидается, что 7 апреля акции "Распадской" будут переведены на счета акционеров Evraz, выбравших эту опцию, а продажа акций производителя угля в рамках предоставляемой возможности завершится в октябре 2022 года.

Цели выделения "Распадской"

Выделение угольного бизнеса позволит создать "ясную и сфокусированную историю инвестиционной привлекательности" и для Evraz как ведущего производителя стальной, железорудной и ванадиевой продукции, и для "Распадской" как ведущего российского производителя высококачественной угольной продукции для металлургии, пояснял ранее Evraz.

Сталелитейщик также заявлял, что разделение угольного и металлургического бизнесов позволит Evraz и "Распадской" "сконцентрироваться на собственных приоритетах в рамках устойчивого развития, обеспечив корректное отображение их достижений в области ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС) и сопоставимость результатов с конкурентами".

О компаниях

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Роман Абрамович владеет 28,64% голосующих акций Evraz, Александр Абрамов - 19,32%, Александр Фролов - 9,65%. Геннадию Козловому принадлежат 5,74% голосующих акций компании, Максим Воробьев является держателем 3,01% голосующих акций.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.