Власти США не считают нужными сейчас новые санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация США отвергает подход, предусматривающий введение уже на данном этапе жестких санкций против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Есть разногласия между нами <...> и некоторыми в Конгрессе, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении "Северного потока" сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия", - сказала она. По версии Псаки, данное влияние обеспечивается за счет заявлений о том, что "проект не продвинется дальше в случае российского вторжения". "Поэтому мы продолжаем следовать тем же путем", - добавила пресс-секретарь Белого дома. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.