Новый цех производительностью 10 млн яиц в год откроется в Буйнакском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Цех, который сможет производить 10 млн яиц в год, откроется в фермерском хозяйстве "Гаджимурзаев" в Буйнакском районе Дагестана. Тем самым предприятие нарастит объем производства продукции в два раза, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В настоящее время фермерское хозяйство "Гаджимурзаев" производит около 10 млн яиц в год. При этом на предприятии близятся к завершению работы по монтажу нового оборудования из Германии, использование которого позволит нарастить производство продукции вдвое. Мощность нового цеха составит около 10 млн яиц в год. Суммарно данное предприятие будет давать ежегодно около 20 млн яиц", - цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттала Батталова.

По словам руководителя министерства, республика нуждается в наращивании производства товарного яйца, учитывая сравнительно низкую самообеспеченность этой категорией товара. "Мы производим около 200 млн яиц при потребности 900-950 млн", - отметил Батталов.

Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства региона планирует до 2025 года заложить на развитие птицеводства в Дагестане около 500 млн рублей. В частности, в 2022 году предусмотрены средства в размере 25 млн рублей, которые направят на поддержку предприятий, в том числе на расширение их производства.