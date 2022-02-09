Исследование: спрос россиян на кредитные карты в январе удвоился

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество заявок россиян на кредитные карты в январе 2022 года превысило показатели за аналогичный период более чем в два раза, говорится в имеющимся в распоряжении ТАСС исследовании маркетплейса "Сравни.ру". По данным компании, в январе наибольший интерес к таким продуктам показали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Получением кредитных карт стали чаще интересоваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Так, с начала 2022 года заявки на карты подали в 2,2 раза больше молодых россиян, чем в январе 2021 года. Аналитики объясняют это активной позицией банков по привлечению более молодых заемщиков (до 25 лет). При этом реже всего кредитные заявки оформляют россияне старше 55 лет.

"В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом", - прокомментировал ТАСС результаты исследования директор отдела аналитики "Сравни.ру" Роман Романчук.

Исследование основано на обезличенных данных клиентов финансового маркетплейса. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 11 млн пользователей.