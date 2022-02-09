Стоимость строительства объектов первого в Югре НТЦ составит около 90 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Расчетные затраты на возведение объектов первого в Ханты-Мансийском автономном округе научно-технологического центра (НТЦ) составят около 90 млрд рублей, 40% данной суммы планируется привлечь за счет частных инвестиций, сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.

"В соответствии с финансово-экономической моделью научно-технологического центра общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 млрд рублей, в том числе около 40% от общего объема планируется привлечение частных инвестиций", - сказал Нигматулин.

По его словам, на возведение объекта Югра получила инфраструктурный бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. Перечисление данный сумм будет осуществляться траншами в 2022 и 2023 годах. Замглавы региона отметил, что стоимость создания объектов в дальнейшем планируется скорректировать, при этом в настоящий момент не планируется привлекать коммерческие кредиты в банках.

В октябре 2021 года Нигматулин сообщал ТАСС, что общий бюджет проекта по созданию НТЦ в Сургуте составляет 52 млрд 617,6 млн рублей. Строительство около 20 объектов НТЦ планируется осуществить до 2031 года. Среди них центр высоких биомедицинских технологий, университет, технопарк, центры коллективного пользования, студенческие общежития, жилье для сотрудников научно-технологического центра, конгрессно-выставочный центр, центр обработки данных, отель, офисные помещения, многофункциональный центр, а также университетская школа, лицей, два детских сада, центр развития талантов, спортивный центр, медицинская клиника.

Об НТЦ в Сургуте

Научно-технологический центр, который расположится в Сургуте, - инфраструктурный проект, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства. Его создание поддержал президент России Владимир Путин. Ожидается, что центр должен будет объединить усилия более 200 генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины и инженеров. Планируется, что в его состав войдут, в частности, лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных технологий, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии и лаборатория биоинформатики, биобанк. Также в НТЦ планируют хранить и изучать генетическую информацию о коренных малочисленных народах Севера.

Основным исполнителем проекта является Фонд научно-технологического развития Югры, учредителем которого является ХМАО. Также ведутся переговоры с российскими научными организациями, которые могут выступить в качестве партнеров. Среди партнеров центра - Курчатовский институт.