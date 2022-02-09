На ремонт памятников архитектуры в Благовещенске выделят более 350 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 350 млн рублей выделено в 2022 году из бюджета Амурской области на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске. Эта сумма в 1,4 раза больше, чем годом ранее и в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Приведение в порядок памятников архитектуры, которых у нас немало, способствует также повышению туристической привлекательности Благовещенска. В текущем году объем средств на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске превысит 350 млн рублей. В прошлом году на данные цели было затрачено более 240 млн рублей, а в 2020 году - порядка 70 млн", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Работы коснутся не менее 10 зданий, которые относятся к объектам культурного наследия. Большинство из них расположены в центральной части города.

Параллельно с ремонтом и реставрационными работами будет вестись разработка проектно-сметной документации на ряд объектов культурного наследия для их ремонта и реставрации в будущем.

В Амурской области более 1 тыс. объектов культурного наследия, 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения, из которых 177 - памятники археологии. 462 объекта - памятники истории и культуры регионального значения, 423 - включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Амурской области.