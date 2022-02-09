Российский рынок акций открылся ростом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась с роста индекса Мосбиржи на 0,58%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3573,65 пункта. К 07:11 мск индекс увеличивался уже на 0,85%, до 3581,73 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,43%, до $91,17 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,39% и торгуется на уровне $89,71 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 9 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3460-3590, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76 рублей.