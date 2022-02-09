В ВШЭ сообщили, что почти треть алкоголя на российском рынке нелегальная

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России в 2021 году составил 27% от общего количества, представленного на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в рамках исследования, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 млн штук [в] год (27%)", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 млрд литров (2,23 млрд штук), основным каналом реализации (98%) остается розничная торговля, продажи в сегменте общественного питания составляют 45-65 млн литров в год.

Авторы исследования также оценили потенциальные затраты и выгоды участников рынка от введения цифровой маркировки. Эксперты использовали оценивали дополнительные доходы добросовестных участников от "обеления" рынка (рост продаж и прибыли) и доходы государства из-за увеличения поступлений акциза на алкоголь и иных налогов и сборов.

"По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 млрд рублей, а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10-11 млрд рублей в год", - добавили эксперты, отметив, что доходы государства вырастут на 73-79 млрд рублей в год.

О маркировке

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции в России с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Целью эксперимента по маркировке алкоголя является оптимизация процессов по контролю за продукцией.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, минеральной воды, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, пива и слабоалкогольной продукции.