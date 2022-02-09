"Эколант" начал строить завод "зеленой" металлургии в Нижегородской области

ТАСС, 9 февраля. Компания "Эколант" владельца ОМК Анатолия Седых начала строительство электрометаллургического комплекса в рамках специнвестконтракта в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Компания "Эколант" приступила к этапу строительства в городе Выкса Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий", - говорится в сообщении. Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Технология DRI (железо прямого восстановления) для производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов будет внедрена в Выксе, комплекс мощностью 1,8 млн тонн стали в год заработает в 2025 году.

"В проекте "Эколанта" отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна. Это позволит существенно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства. Являясь самой экологичной и энергоэффективной в России, технология будет иметь также и наиболее короткую производственную цепочку", - отмечает министерство.

Проект реализуют с помощью механизма СПИК и с участием в финансировании синдиката в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие" в рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ. Общий бюджет проекта - около 150 млрд рублей. Основную часть продукции будут использовать в производстве широкого листа, применяемого в судостроении и изготовлении труб большого диаметра магистральных трубопроводов, в производстве бесшовных труб для добычи нефти и железнодорожных колес на заводе ОМК в Выксе.

"Проект зеленой металлургии от "Эколанта" уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду - втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Минпромторг РФ, правительство Нижегородской области и ООО "Эколант" в июня на ПМЭФ подписали первый специнвестконтракт (СПИК 2.0) по технологии производства стали для комплекса "Эколанта".