На модернизацию "Петра Котцова" выделили более 470 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство России выделило более 470 млн рублей на замену энергетического оборудования исследовательского судна "Петр Котцов", которое занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути (СМП). Как сообщила в среду пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Инвестиционный проект технического перевооружения судна, построенного в 1991 году, включает замену двух старых вспомогательных дизель-генераторов на новые агрегаты с аналогичной мощностью. Для этого в 2022 году из федерального бюджета будет выделено около 212 млн рублей, а в 2023 году - более 258 млн рублей", - указано в сообщении.

В правительстве отметили, что замена оборудования позволит увеличить срок службы судна минимум на 15 лет и значительно снизит эксплуатационные расходы.

Документ подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Северный морской путь", который стал частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Северный морской путь - судоходный маршрут в российской Арктике, проходящий вдоль берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана. Он почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.