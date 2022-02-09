МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Туроператоры сократили долг по нереализованным турам на Кипр более чем на 98% - с 4 млрд рублей до 60 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову по итогам ее встречи с кипрским коллегой Саввасом Пердиосом в Москве.

"Благодаря запуску регулярного авиасообщения туроператорам удалось сократить долг по нереализованным турам на Кипр более чем на 98%. На март 2020 года он составлял почти 4 млрд, а сейчас - 60 млн рублей. Считаю, что это отличный результат. Рассчитываю, что с учетом остающейся суммы, долг по Кипру будет закрыт в полном объеме в самые короткие сроки", - сказала Догузова.

Кипр входит в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов по итогам прошлого года, несмотря на отсутствие чартерных программ. С момента возобновления туризма в июне 2021 года и до конца сезона россияне совершили более 430 тыс. туристических поездок на Кипр. При этом за весь 2019 год число таких поездок составило 860 тыс., отметили в Ростуризме.

Саввас Пердиос рассказал, что с 1 марта вакцинированные "Спутником V" туристы смогут не сдавать ПЦР-тесты для въезда в страну, а невакцинированным будет достаточно результатов экспресс-тестирования. Кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшими.

Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль и договорились в ближайшее время создать рабочую группу по туризму, в рамках которой будут оперативно решаться вопросы по обеспечению комфортных и безопасных условий для взаимных путешествий, добавили в ведомстве.