Кабмин утвердил дорожную карту по строительству посадочных площадок в Арктике

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в Арктике, которые будут использоваться для нужд гражданской, санитарной и государственной авиации. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Документ включает 13 мероприятий, которые должны быть выполнены в течение ближайших двух лет. В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально значимых воздушных перевозок - пассажирских и грузовых. Такие нормативные акты разработают власти регионов, расположенных в Арктической зоне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители Минтранса, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобороны, Минстроя, Минздрава, Росавиации и региональных властей, займется формированием перечня посадочных площадок, которые необходимо построить или реконструировать в Арктике.

Дорожная карта подготовлена в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году.