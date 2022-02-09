Россияне потратили на вакцинные туры за рубеж около 400 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россияне потратили на зарубежные туры с целью вакцинации от коронавируса около 400 млн рублей с начала запуска таких путевок в сентябре 2021 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С учетом средней стоимости вакцинного тура можно предположить, что наши соотечественники в январе 2022 года потратили на прививочные поездки за рубеж суммарно 80-90 млн рублей. В конце 2021 года аналитики АТОР оценивали общую сумму трат организованных туристов на вакцинные туры в 310 млн рублей. Таким образом, с начала запуска прививочных туров россияне потратили на иммунизацию в зарубежных странах порядка 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, спрос на прививочные туры за границу в январе стабилизировался на уровне конца прошлого года со слабоположительной динамикой. При этом у нескольких компаний число отправляемых в такие туры россиян в январе снизилось по сравнению с декабрем 2021 года. Это связано с новогодними праздниками и более высокими ценами на перелеты в этот период. Кроме того, Хорватия с 7 января перестала выдавать ковид-сертификаты привитым вакциной "Спутник V" россиянам, которые однократно делали в этой стране зарубежные прививки в качестве "бустера", пояснили в ассоциации.

Туроператоры ожидают рост спроса на прививочные туры за рубеж в феврале и марте, поскольку часть их клиентов планирует поездку в Европу на майские праздники и лето. Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма в РФ являются Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция, сообщили в АТОР.