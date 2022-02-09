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РБК: Минэнерго предложило перевести 10% автобусов на водород к 2030 году

В проекте технологической стратегии также говорится о необходимости развивать водородную заправочную инфраструктуру в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что на внутреннем рынке необходимо перевести на водород 10% городского транспорта к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект технологической стратегии развития водородной отрасли, разработанной Российским энергетическим агентством при Минэнерго.

"Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород к 2030 году, а также развивать водородную заправочную инфраструктуру в России", - сообщает РБК.

"В настоящее время проект технологической стратегии развития водородной энергетики РФ до 2050 года направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти на согласование. В соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина документ должен быть внесен в правительство до 10 марта 2022 года", - сообщили ТАСС в Минэнерго.

В Минэнерго ранее отмечали, что порядка 1 тыс. водородных заправок планируется построить на территории России к 2030 году. В пресс-службе Минэкономразвития, в свою очередь, говорили, что правительство РФ обсуждает выделение 26,1 млрд рублей из ФНБ и 154 млрд рублей из бюджета на развитие водородного и электротранспорта до 2030 года.

Глава Российского энергетического агентства при Минэнерго России Алексей Кулапин говорил, что российский экспорт водорода может составить от двух до 12 млн тонн к 2035 году, а к 2050 году может достичь объемов от 15 до 50 млн тонн.

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