Авиакомпании РФ могут поставить новый рекорд по пассажиропотоку в 2022 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут в текущем году перевезти больше пассажиров, чем в рекордном 2019 году. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

"То, что мы перевезли [по итогам 2021 года] более 111 млн пассажиров в прошлом году, - это показательно. Это не намного меньше, чем в пиковом для нас 2019 году, и я не сомневаюсь, что в этом - 2022 - году мы превысим показатель пикового 2019 года",- сказал он.

По итогам 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров. В 2019 году авиакомпании РФ вышли на рекордный пассажиропоток в 128,1 млн пассажиров.