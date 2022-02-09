ФАС предложила распространить механизм досудебного рассмотрения споров на сферу ТКО

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ФАС России разработала законопроект о досудебном рассмотрении тарифных споров в сфере твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ФАС.

"Разработанный ФАС России законопроект определяет, что досудебные споры в сфере ТКО будут рассматриваться с учетом стандартов, сложившихся в иных сферах регулируемой деятельности. Решение по спору будет принимать уполномоченная комиссия ФАС России, а сам процесс рассмотрения будет проходить с соблюдением принципов открытости, состязательности и равноправия сторон", - отмечается в сообщении.

Сегодня такая процедура предусмотрена в сферах водо-, тепло-, газоснабжения и электроэнергетики, а в сфере твердых коммунальных отходов - нет. "Порядок рассмотрения досудебных споров и разногласий антимонопольным органом в тарифной сфере за годы своего применения фактически доказал эффективность и возможность распространения на другие сферы регулирования. В качестве преимуществ такого порядка можно выделить снижение нагрузки на судебную систему, скорость рассмотрения споров, контроль ФАС за исполнением решений, применение единообразных подходов, а также специализацию, высокую компетентность ФАС применительно к предмету разбирательств", - считает заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин.