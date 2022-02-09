Расходы бюджета на нацпроекты на 1 февраля составили 296,3 млрд рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 февраля 2022 года предварительно составило 296,3 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 февраля 2022 года - составило 296,3 млрд рублей или 10,6 % от плановых бюджетных назначений", - поясняется в сообщении.

По данным министерства, высокий процент исполнения за отчетный период имеют нацпроекты "Жилье и городская среда" - (39,2%), "Демография" (17,1%), "Здравоохранение" (17,9 %), "Производительность труда" (14%), а также "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" (7,8%).

Кроме того, нацпроект "Образование" исполнен на 0,7%, "Экология" - 1%, "Безопасные качественные дороги" - 0,6%,"Наука и университеты" - 0,8%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 1,7%, "Культура" - 1,8%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 0,1%, "Международная кооперация и экспорт" - 1,3%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - 1,2 %.