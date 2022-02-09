Производители объяснили рост цен на электроэнергию на оптовом рынке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рост одноставочной цены оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (состоит из стоимости биржевых цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и цены мощности, но не включает в себя сетевой тариф и сбытовую надбавку - прим. ТАСС) в 2021 году обусловлен индексацией цен на газ на 3%, а также подорожанием угля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Сообщество производителей энергии".

"Рост цен в 2021 году был вызван совокупностью факторов, в числе которых: рост на 5,5% потребления электроэнергии - в т. ч. в аномально жаркие летние месяцы (в связи с чем некоторым ТЭС потребовалась дополнительная закупка топлива по высоким ценам, находившимся на пике исторических значений), индексация цены на газ на 3% с 1 июля 2021 года, рост цен на уголь в 2021 г. (по отдельным электростанциям составлял от 7,5% до 15,5%), в т. ч. рост платы за железнодорожные перевозки угля", - отметили в ассоциации.

Наряду с этим, на рост одноставочной цены ОРЭМ повлияло снижение предложения гидроэлектростанциями, так как 2021 год стал самым маловодным за последние три года, также ремонты атомных станций и увеличение загрузки ТЭС.

В целом, рост одноставочной цены по итогам 2021 года составил 4,9%, что значительно ниже уровня инфляции.