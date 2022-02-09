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В Токио заявили, что японские компании направят излишки СПГ в Европу

Японские компании направят излишки СПГ в Европу, он будет доставлен уже в течение февраля - министр.

Санкции в отношении России
FT: западные санкции против России ударят по экономике Европы
По данным издания, это может обернуться для Евросоюза "нарушением торговых связей, усилит инфляционное давление и ограничит активность широкого круга европейских предприятий"
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