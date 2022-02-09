Доходы бюджета Кузбасса выросли на 48% в 2021 году

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Кемеровской области, экономика которой монозависима от угольной промышленности, в 2021 году составили 228,3 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Основной прирост доходной части обеспечили возросшие налоговые поступления от угольщиков, сообщили в ответ на запрос ТАСС в Министерстве финансов Кузбасса.

"Собственные доходы областного бюджета (доходы бюджета без учета субвенций) по итогам 2021 года составили 228 360 млн рублей, что на 74 488 млн рублей, или на 48% выше уровня 2020 года. Основной прирост поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Кузбасса обеспечен за счет налогоплательщиков, осуществляющих добычу угля, - на 42 693 млн рублей, или на 165% к 2020 году", - говорится в ответе.

Также значительно выросли бюджетные доходы в Кузбассе от металлургической отрасли - на 82% в сравнении с 2020 годом. Малый и средний бизнес принес кузбасскому бюджету в минувшем году свыше 30,04 млрд рублей доходов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Как сообщалось, власти региона рассчитывают, что за счет развития предпринимательства удастся диверсифицировать экономику региона и в будущем обеспечить до половины доходов региональной казны за счет налогов от малого и среднего бизнеса.

В региональном Минфине также отметили, что по итогам 11 месяцев прошлого года Кузбасс занимал первое место среди регионов Сибирского федерального округа по темпам роста бюджетных доходов, в тройку субъектов-лидеров также входили Хакасия и Красноярский край. Данные по итогам всего 2021 года в разрезе всех сибирских регионов пока официально не опубликованы.

Рост доходной части позволил обеспечить исполнение регионального бюджета Кузбасса по итогам прошлого года с профицитом в 34,5 млрд рублей, что составляет 14,6% от доходов. При этом изначально бюджет региона на 2021 год принимался с дефицитом около 16 млрд рублей, что составляло порядка 15% без учета безвозмездных поступлений. Дефицит был связан со значительным снижением налоговых поступлений в бюджет от угольных предприятий в условиях мирового угольного кризиса, который удалось преодолеть во второй половине года, когда цены и спрос на уголь на мировых рынках значительно выросли.