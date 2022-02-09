В правительстве Молдавии заявили о готовности урегулировать разногласия с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии готово урегулировать с "Газпромом" недоразумения, возникшие из-за проведения аудита долга газораспределительной компании "Молдовагаз". Об этом заявил в среду вице-премьер Андрей Спыну, комментируя распространенное накануне сообщение российского холдинга об одностороннем подходе Молдавии к проведению аудита.

"Информация была доведена до сведения мажоритарного акционера "Газпрома", который вопреки договоренностям в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга. В будущем я продолжу переговоры с "Газпромом", чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу", - написал Спыну в своем Telegram-канале.

"Газпром" во вторник сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаз" за топливо, поставленное Молдавии. Подобный подход идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года и может привести к тому, что результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаз", подчеркивает российский газовый холдинг. В документе выражена озабоченность, что представители правительства Молдавии не явились на заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" 2 февраля для согласования подхода к проведению аудита, сообщив вместо этого, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной.

"Молдовагаз" создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

Долги и аудит

Инициатором проверки выступило правительство Молдавии, которое считает необходимым уточнить размер задолженности перед "Газпромом". Для аудита предполагается привлечь независимую международную компанию.

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским холдингом составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн.

В конце прошлого года парламент Молдавии распорядился провести проверки на "Молдовагазе". Аудит коснется как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействованы Счетная палата и зарубежные аудиторы.

Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.