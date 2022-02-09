В Свердловской области появится интерактивная карта площадок сети креативных кластеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Площадки сети креативных кластеров в Свердловской области будут объединены в интерактивную карту весной 2022 года. Она позволит предпринимателям в регионе выбрать место для реализации проектов, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Перечень площадок для формирования сети, а также интерактивная карта их размещения появятся в Свердловской области весной 2022 года. С помощью интерактивной карты, размещенной в интернете, заинтересованные предприниматели смогут выбрать подходящую площадку для воплощения своих идей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, перечень потенциальных площадок будет сформирован до конца апреля. В него будут входить, в том числе, объекты культурного наследия, которые подходят для преобразования в креативное пространство. Также в области будет создан региональный проектный центр для участия в федеральной программе Rurban Creative Lab.

Сейчас креативные кластеры в Свердловской области созданы в Сысерти, Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Оператором проекта является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.