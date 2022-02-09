Глава TotalEnergies заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Европа сейчас не имеет альтернатив российскому газу, она должна вести диалог с Москвой, чтобы поддерживать поставки. Такое мнение высказал генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне в эфире радио RTL в среду.

"Для Европы на самом деле нет [альтернативы российскому газу], - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей утренней передачи. - Этой зимой у нас не было проблем, мы предприняли определенные действия. Но если бы все пошло по худшему сценарию и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее".

Он отметил, что в настоящий момент альтернативой могут служить поставки сжиженного газа морским путем, однако Европа просто не может сейчас покрыть свои потребности таким образом. По словам Пуянне, в Европе сейчас нет достаточного количества терминалов для приема сжиженного газа, а строительство такой инфраструктуры занимает около двух лет. "Нам нужно продолжать диалог, чтобы сохранить этот поток российского газа", - заключил он.

"Урок для Европы заключается в том, что она импортер газа и ей нужно увеличить количество источников закупки, расширить возможности для хранения газа и приема поставок сжиженного газа", - сказал глава TotalEnergies.

Комментируя рост цен на газ, произошедший в конце прошлого года, Пуянне отметил, что это произошло из-за резкого роста спроса в Китае. "Сейчас высокие цены на газ в Европе отчасти поддерживаются за счет напряженности с Россией, но, думаю, можно надеяться, что цена на газ несколько снизится, - сказал он. - В случае усугубления кризиса с Россией, цены вырастут не только на газ, но и на нефть. Я бы не хотел такого кризиса".