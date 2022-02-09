МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет "Байкал" с электрическим двигателем может появиться к 2025 году. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, выступая на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

"Минпромторг будет ставить вопрос, в первую очередь по "Байкалу" и электрическому двигателю,- сказал он, добавив, что также планируются работы по усовершенствованию аварийно-спасательных систем самолета. - Надеемся, что к 2025 году все это будет к услугам эксплуатантов".