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Самолет "Байкал" с электрическим двигателем может появиться к 2025 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет "Байкал" с электрическим двигателем может появиться к 2025 году. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, выступая на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

"Минпромторг будет ставить вопрос, в первую очередь по "Байкалу" и электрическому двигателю,- сказал он, добавив, что также планируются работы по усовершенствованию аварийно-спасательных систем самолета. - Надеемся, что к 2025 году все это будет к услугам эксплуатантов".

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