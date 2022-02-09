Россияне подали 625 тыс. заявок на догазификацию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Граждане России подали уже почти 625 тыс. заявок на бесплатное доведение газа до участков, также в настоящий момент заключено уже чуть более 217 тыс. договоров на догазификацию. Об этом говорится в презентации генерального директора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова к заседанию Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации.

"Более 86 тыс. заявок исполнено до границ земельных участков потребителей, в том числе выполнено более 39 тыс. подключений", - отмечается в презентации. Потенциал подключения к газу в России, по состоянию на 7 февраля, составляет около 2,21 млн домохозяйств.

Президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.