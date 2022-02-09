Средний размер кредита наличными снизился до 311 тыс. рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Средний размер кредита наличными в январе 2022 года составил 311 тыс. рублей, что сопоставимо с показателями первой половины 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по умному подбору финансовых услуг от Объединенного кредитного бюро (ОКБ) - "Кредистория" (располагает информацией об около 97% банковских заемщиков).

"Средний размер кредитов наличными в России в январе 2022 года вернулся к уровню первой половины 2019 года и составил 311 тыс. рублей <...> Банки сокращают средний размер кредита наличными уже несколько месяцев подряд. Так, в сентябре прошлого года он составлял 365 тыс. рублей, а по итогам декабря - уже 325 тыс. рублей. Соответственно, с августа средний размер кредита наличными сократился на 17%, а с декабря - на 4%", - отмечается в сообщении.

Такую тенденцию гендиректор АО "ОКБ" Артур Александрович связывает с тем, что банки все чаще кредитуют высокорискованных клиентов с низким доходом. "Таким клиентам они предоставляют кредит на меньшую сумму, чем более качественным, чтобы снизить возможные финансовые потери. Увеличение доли высокорискованных клиентов с небольшими кредитами приводит к постепенному снижению в общей статистике среднего размера кредита", - отметил Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

Во втором полугодии 2022 года Банк России сможет устанавливать прямые количественные ограничения на предоставление рискованных потребительских кредитов. Дальнейшая динамика среднего размера кредита будет во многом зависеть от того, как активно регулятор будет пользоваться этим правом, подчеркнул Александрович.