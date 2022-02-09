Исследование: на Дальний Восток приходится более половины прибыли от рыболовства в России

ТАСС, 9 февраля. Регионы Дальнего Востока лидируют по добыче водных биоресурсов, а также по объему выручки, получая более половины прибыли от рыболовства в России, сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, ссылаясь на данные исследования ФАНУ "Востокгосплан".

"Рыболовство в Дальневосточном федеральном округе по прибыли и выручке от продаж занимает значительную долю от общероссийского объема, которая в течение анализируемого периода снижалась - с 56,0% в 2017 году до 54,3% в 2020 году", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам, динамика объема прибыли в Дальневосточном федеральном округе совпадает с общероссийской: с 2017 года по 2019 год наблюдался рост, а в 2020 году произошло снижение относительно предыдущего периода: в ДФО - на 6,7%, в целом по стране - на 6,1%. При этом объем выручки в рыболовстве в 2020 году вырос.

Отмечается, что разнонаправленность динамики этих показателей в 2020 году связана с дополнительными издержками производителей на меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, что увеличило себестоимость. По объемам выручки от рыболовства и уловам водных биоресурсов лидерами являются Камчатка, Приморье, Сахалин, Хабаровский край и Магаданская область.

"Распределение регионов в порядке убывания доли в общем объеме прибыли рыболовства макрорегиона совпадает с ранжированием регионов по выручке рыболовства. Суммарно за 2017-2020 годы прибыль от продаж продукции рыболовства в Камчатском крае составила 40,9% от общего объема ДФО, Приморском крае - 23,2%, Сахалинской области - 20,8%, Хабаровском крае - 10,9%, Магаданской области - 4,0%", - говорится в сообщении.

При этом на каждую тонну улова водных биоресурсов в макрорегионе приходится меньше выручки, чем в среднем по стране. Это объясняется тем, что на Дальнем Востоке в большом количестве вылавливают так называемые дешевые виды рыб, например минтай и сельдь, а также относительной неразвитостью перерабатывающих производств и оптовой торговли водными биологическими ресурсами.