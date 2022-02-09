В Карачаево-Черкесии началось строительство нового здания Кубанской ГАЭС

ЧЕРКЕССК, 9 февраля./ТАСС/. Строительство нового здания Кубанской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) началось в Карачаево-Черкесии (КЧР). В здании разместят шесть гидроагрегатов, что позволит увеличить мощность станции в турбинном режиме до 18,9 МВт, в насосном режиме - до 19,44 МВт, рассказали в пресс-службе компании.

"РусГидро приступило к строительству нового здания Кубанской гидроаккумулирующей электростанции в Карачаево-Черкесии. Работы ведутся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций компании. К настоящему времени уже отсыпана перемычка, отделяющая площадку строительства здания ГАЭС от Кубанского водохранилища. Ведется бетонирование ограждающих конструкций (подпорных стенок) по периметру котлована, в котором будет построено новое здание", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, первые гидроагрегаты Кубанской ГАЭС были введены в эксплуатацию более 50 лет назад, к настоящему времени ее оборудование устарело и достигло высокой степени износа. Проведенное комплексное обследование показало необходимость модернизации станции. Здание станции размещено на дне водохранилища и соединено с берегом мостом - такая конструкция здания затрудняет его реконструкцию, в связи с чем проектная организация приняла решение о строительстве нового здания ГАЭС на берегу Кубанского водохранилища.

В новом здании будут размещены шесть высокоэффективных обратимых гидроагрегатов, что позволит увеличить мощность станции в турбинном режиме до 18,9 МВт, в насосном режиме - до 19,44 МВт. Одновременно значительно возрастет выработка станцией электроэнергии в турбинном режиме и сократится потребление в насосном режиме.

Модернизацию Кубанской ГАЭС планируется завершить в 2025 году. Планируется полностью заменить все гидросиловое, гидромеханическое и электротехническое оборудование: обратимые гидроагрегаты, затворы, силовые трансформаторы, сороудерживающие решетки. В 2021 году вместо существующего открытого распределительного устройства было установлено современное комплектное распределительное устройство.

О ГЭАС

Кубанская ГАЭС мощностью 15,9 МВт в турбинном режиме и 14,4 МВт в насосном режиме является головной электростанцией Каскада Кубанских ГЭС и работает в режиме сезонного регулирования. В летний паводковый период станция функционирует в турбинном режиме, заполняя Кубанское водохранилище водой из Большого Ставропольского канала. В зимний меженный период ГАЭС переключается в насосный режим и подает воду из водохранилища в канал, тем самым обеспечивая работу остальных девяти ГЭС каскада.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро.